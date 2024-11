Baisse modérée des exportations horlogères en octobre

Les exportations horlogères suisses ont continué de baisser en octobre, dans une proportion toutefois moindre que le mois précédent. La Chine et Hong Kong ont encore une fois lourdement pesé.

Au cours du mois sous revue, la branche a expédié des montres à l'étranger pour une valeur totale de 2,3 milliards de francs, une baisse de 2,2% par rapport à octobre 2023, a annoncé la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) dans un communiqué mardi. Le repli est toutefois plus modéré que la chute de 12,4% enregistrée en septembre.

Depuis janvier, la valeur cumulée atteint 21,5 milliards, un résultat inférieur de 2,6% à celui atteint une année plus tôt.

Le nombre de pièces à lui aussi reculé de 170'000 unités, soit un repli de 11,2%. Les principaux débouchés présentent des évolutions contrastées, avec de fortes hausses observées au Japon (+20,4%) et aux Etats-Unis (+11,3%).

A l'autre extrême, la Chine (-38,8%) et Hong Kong (-14,8%) représentent un 'frein majeur au niveau mondial', souligne la FH. L'Europe se maintient (+0,2%), l'Espagne (+16,9%) et le Royaume-Uni (+2,8%) compensant le repli de l'Allemagne (-5%), de la France (-4,5%) et de l'Italie (-1,4%).

/ATS