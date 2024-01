La conjoncture a freiné la croissance de l'emploi l'an dernier

La dégradation de la conjoncture a freiné l'essor de l'emploi en Suisse en 2023. Le recul particulièrement marqué au 4e trimestre se reflète dans la plus forte baisse annuelle de l'Adecco Group Swiss Job Market Index, tant en rythme annuel (-3%) que séquentiel (-4%).

Sur l'ensemble de l'année écoulée, le baromètre établi en collaboration avec l'Université de Zurich est ressorti en hausse de 3%, très loin de l'envolée (+23%) observée en 2022. 'Malgré ce ralentissement, le nombre d'emplois vacants reste à un niveau historiquement élevé, tandis que le taux de chômage reste en comparaison relativement bas', fait remarquer Marcel Keller, responsable du marché suisse pour Adecco, cité jeudi dans un communiqué.

Le marché du travail a connu une évolution très différente dans les différentes régions du pays. Le Nord-Ouest affiche une croissance de 14%, loin devant l'Espace Mittelland (+7%) et la Suisse centrale (+5%), alors qu'en Suisse orientale, le niveau a stagné. A Zurich et en Suisse romande, il a même reculé, de respectivement 1% et 4%, affirme le géant de l'intérim.

Le ralentissement concerne l'ensemble des catégories professionnelles. Les spécialistes artisanat et auxiliaires (+13%), service et vente (+12%) et technique (+10%) ont conservé leur dynamique de croissance, alors que les segments bureau et administration (-7%) et professions universitaires Mint et santé (-3%) ont glissé en territoire négatif, après avoir connu une croissance de 34% et 14% l'année précédente.

La catégorie des cadres continue de tenir la lanterne rouge, accentuant même son recul (-12%, après -8% en 2022), une régression que les experts d'Adecco expliquent par différents facteurs, notamment 'la tendance à opter pour des structures organisationnelles plus horizontales', qui a pour effet de réduire la demande.

/ATS