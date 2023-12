La solidarité en Suisse s'est focalisée sur les crises en 2023

En fin d'année, le secteur caritatif et humanitaire multiplie les appels à la solidarité. En 2023, les crises ont mobilisé les dons en Suisse, malgré la pression sur le pouvoir d'achat. Mais la solidarité s'est focalisée sur l'urgence, au détriment d'autres causes.

Téléthon Suisse fait état d'une chute des dons de 30% en 2022. Une tendance qui semble se poursuivre en 2023 et menace directement sa mission, a alerté début décembre l'organisation dédiée au soutien des personnes touchées par une maladie génétique rare et à la recherche.

A l'inverse, en 2023, les catastrophes ont continué d'attirer les dons, dopés aussi par l'embellie des marchés financiers. Pour Caritas, la Chaîne du Bonheur, la Croix-Rouge suisse ou Helvetas, l'aide en faveur de l'Ukraine avait généré en 2022 des records.

Mais avec l'inflation, la hausse des primes-maladie et des loyers, la population est plus regardante. La diminution des dons en faveur de la coopération au développement à long terme et la perte de donateurs réguliers inquiètent le secteur.

/ATS