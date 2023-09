250 millions d'économies en encourageant les génériques

Les patients qui achètent des médicaments originaux coûteux alors qu'il existe un générique devront davantage participer aux coûts. Le prix des génériques devra également baisser. Des économies de 250 millions de francs sont attendues, indique vendredi le gouvernement.

Les génériques sont tout aussi efficaces qu'une préparation originale, mais nettement moins chers puisqu'il n'y a plus de frais de recherche ni de développement. Ils sont toutefois encore peu répandus en Suisse, et également plus onéreux qu'à l'étranger.

Le Conseil fédéral a donc modifié l'ordonnance ad hoc afin de réduire le nombre de prescriptions originales. Des économies de 250 millions de francs par année sont attendues.

La quote-part payée par les patients sera plus élevée lorsqu'ils achètent des médicaments originaux plutôt qu'un générique. La remise de médicaments plus onéreux sans majoration de la quote-part ne sera acceptée que dans des cas exceptionnels.

Ces modifications entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

/ATS