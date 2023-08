Instagram détrône Facebook en Suisse selon un nouveau sondage

Instagram détrône Facebook et devient pour la première fois le réseau social avec le plus grand nombre d'utilisateurs en Suisse. La télévision reste toutefois le média le plus populaire, selon une nouvelle étude.

Instagram avait déjà détrôné Facebook en 2017, devenant ainsi le réseau social le plus populaire chez les 15-24 ans, selon le Digimonitor publié mardi par la communauté d'intérêts des médias électroniques (Igem) et la recherche sur les médias publicitaires Remp. Le service de partage d'images est désormais numéro 1 tous âges confondus.

Néanmoins, environ 6,3 millions de personnes âgées de 15 ans et plus (93% de ce groupe de population) regardent la télévision en Suisse au moins occasionnellement. Parmi elles, 4,2 millions le font tous les jours.

La radio suit de près, avec 6,1 millions d'utilisateurs âgés de 15 ans et plus. Quant aux réseaux sociaux, 72% de la population sondée les utilisent, soit une hausse d'un point par rapport à l'enquête de l'année passée.

Le service de messages courts X (ex-Twitter) a perdu plus de 80'000 utilisateurs et est encore consulté occasionnellement par 740'000 personnes.

La part de personnes qui s'informent via les portails d'informations classiques reste supérieure à celle qui recourt aux réseaux sociaux. Plus de 5,8 millions de personnes, soit 86 % des sondés, lisent au moins occasionnellement des informations sur Internet. Seuls 1,4 million - souvent avec des revenus élevés - paient pour cela.

Chat-GPT en ascension fulgurante

L'agent conversationnel Chat-GPT, exploité à l'aide d'une intelligence artificielle, a connu une ascension fulgurante. Connaissant sa première année d'existence, il est déjà utilisé en Suisse par plus d'un million de personnes, dont 680'000 hommes et 360'000 femmes. Leur âge moyen est de 28 ans.

Selon le Digimonitor, le télétexte a également connu une forte croissance. Son utilisation a augmenté de 520'000 personnes par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,5 millions. L'âge moyen des utilisateurs du chat GPT est lui de 28 ans. Leur âge moyen est calculé à 54 ans.

Youtube et Netflix en perte de vitesse

En ce qui concerne le streaming audio, les sites web et les applications de SRF/RTS/RSI ont pris la tête de justesse avec un total de 2,84 millions d'auditeurs. La plateforme Spotify a gagné 140'000 nouveaux utilisateurs et talonne les offres du service public, avec 2,8 millions d'auditeurs.

Au sein du streaming audio, les podcasts ont enregistré la plus forte augmentation de popularité, avec 270'000 personnes supplémentaires d'un an à l'autre.

Selon Digimonitor, les deux grandes plateformes internationales de streaming vidéo Youtube et Netflix ont perdu au moins 300'000 personnes en un an. Ce dernier reste toujours largement en tête des offres payantes. Parmi les offres de streaming vidéo suisses, celles de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) dominent nettement.

L'étude Digimonitor recense chaque année depuis 2014 l'utilisation des médias et appareils électroniques en Suisse. L'enquête a été réalisée auprès de 2087 personnes de 15 ans et plus de toutes les régions entre avril et mi-juin 2023. La marge d'erreur est de 2,2 points. /ATS