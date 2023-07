Hydrogène: les directeurs cantonaux veulent une stratégie nationale

Les cantons veulent que le Conseil fédéral adopte rapidement sa stratégie sur l'utilisation de l'hydrogène vert. Pour eux, il ne faut pas perdre de temps dans la mise en place d'une infrastructure ad hoc.

La stratégie de la Confédération en matière d'hydrogène devrait évaluer les besoins futurs, ainsi que les objectifs en plusieurs étapes pour une éventuelle production et un stockage en Suisse, lit-on dans une lettre de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie datée du 6 juillet et adressée au Conseil fédéral. La lettre, dont fait état la 'NZZ am Sonntag', a été transmise à l'agence Keystone-ATS.

La Conférence y exprime son inquiétude de voir la Suisse se faire distancer. Les plans de l'UE prévoient en effet un réseau de transport d'hydrogène qui contourne la Confédération. Pour eux, le raccordement de la Suisse au réseau et au marché européen de l'hydrogène doit impérativement être inclus dans les discussions exploratoires avec l'UE concernant un accord sur l'électricité.

