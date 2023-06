Flowbank s'apprête à démarrer à Dubaï

Flowbank se prépare à lancer ses activités aux Emirats arabes unis, où la banque va ouvrir un bureau et doit obtenir sous peu une licence du régulateur local. L'établissement genevois vise la clientèle de la région pour continuer sa vive croissance.

'Nous sommes actuellement principalement positionnés sur la clientèle suisse, mais notre clientèle s'internationalise de plus en plus', explique le directeur général Charles-Henri Sabet dans un entretien à l'agence AWP.

Lancée au deuxième trimestre 2021 à Genève, Flowbank s'est rapidement étendue à la Suisse alémanique en ouvrant la même année une filiale à Zurich. La banque, spécialisée dans les activités de négoce en ligne et qui se veut la concurrente de Saxo Bank et IG Bank, compte actuellement 137 salariés dans la Confédération, dont une quinzaine dans la capitale économique helvétique et 120 à Genève.

S'y ajouteront bientôt cinq de plus à Dubaï. Le bureau émirati sera régulé par le gendarme local des marchés financiers (Dubai Financial Services Authority, DFSA). 'Il s'agit d'un pont vers l'Asie du sud-est et notre première étape vers l'international', souligne le dirigeant, qui avait lancé en 1999 la banque Synthesis, entretemps rachetée par Saxo Bank.

Selon M. Sabet, 'c'est important pour nous d'avoir une présence dans cette région. Dubaï affiche une énorme croissance et bénéficie d'une population internationale'. La clientèle sera servie depuis la Suisse, mais l'acquisition se fera sur place. La filiale devrait être opérationnelle à partir de septembre.

Nonobstant ses prétentions à l'international, Flowbank n'en a pas moins oublié son marché d'origine. L'établissement ouvre environ 1000 comptes par mois, compte actuellement plus de 25'000 clients et traite un volume mensuel de 25 à 30 milliards de francs.

Croissance de 25% à 30%

En matière de recettes, la banque est également sur la voie ascendante. La première année de son existence, Flowbank a généré des revenus de 12 millions, suivis en 2022 d'environ 30 millions. Cette année, la société vise 50 millions et compte être pour la première fois profitable. Pour les exercices suivants, la banque table sur une croissance annuelle de revenus entre 25% et 30%.

En tant que banque en ligne et disposant de sa propre application, Flowbank investit fortement dans la technologie. Sur 36 millions de francs de charges en 2022, environ 40% ont ainsi été consacrés au développement technologique.

Flowbank dispose par ailleurs d'un important réservoir de projets, selon son directeur général. La banque propose 50'000 produits, parmi lesquels des actions, ETF, CFD, devises et des dérivés sur les cryptomonnaies. Le négoce sur les cryptos physiques viendra plus tard, ainsi que des produits structurés, a énuméré Charles-Henri Sabet. La banque lancera aussi début 2024 une carte de dépôt.

Le développement en Suisse reste également d'actualité, mais dépend fortement des opportunités de recrutement. 'Si l'on rencontre la personne adéquate pour ouvrir un bureau à Bâle, Lucerne ou Lausanne, nous le ferons', lance le patron, car malgré le fait d'être une banque en ligne, Flowbank a 'besoin d'une présence physique comme vitrine'.

/ATS