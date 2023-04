Credit Suisse essuie encore des reflux d'argent au premier partiel

Credit Suisse a à nouveau essuyé des reflux d'argent sur les trois premiers mois de 2023. Ils ont atteint 61,2 milliards de francs, indique lundi la banque zurichoise dans le dernier rapport intermédiaire de son histoire, avant son rachat par UBS.

Les sorties nettes d'actifs ont été importantes, en particulier au cours de la seconde moitié de mars 2023. 'Ces sorties de capitaux se sont ralenties mais pas encore inversées au 24 avril 2023', écrit la banque dans un communiqué. Les sorties de dépôts ont représenté 57% des sorties nettes d'actifs dans les activités de gestion de fortune et banque domestique.

Sur l'ensemble du quatrième trimestre, les reflux de capitaux s'étaient portés à 110,5 milliards.

Sur les trois premiers mois, la gestion de fortune a essuyé des reflux de 47,1 milliards, causés par des sorties dans toutes les régions tandis que 6,9 milliards se sont volatilisés de Swiss Bank, principalement en raison de sorties de capitaux dans les affaires avec la clientèle privée.

A l'issue du premier partiel, la masse sous gestion atteint 1252,6 milliards. Fin 2022, l'établissement aux deux voiles affichait une masse sous gestion de quelque 1290 milliards de francs, ceux de son futur repreneur UBS s'élevant alors à 3960 milliards.

Comme prévu, l'établissement a à nouveau essuyé une lourde perte, ajustée de divers facteurs, de 1,32 milliard de francs, alors que la fourchette des attentes était entre 700 millions et 1 milliard de francs. Non ajustée, l'établissement affiche un bénéfice avant impôts de 12,8 milliards de francs, en raison de la dépréciation de 15 milliards de francs essuyée sur les instruments de capital AT1.

Le bénéfice avant impôts déclaré a été impacté par un gain de 0,7 milliard, provenant de la vente d'une part importante du Securitized Products Group (SPG) à Apollo, gain contrebalancé par une charge de dépréciation du goodwill de 1,3 milliard, presque entièrement comptabilisée à la division gestion de fortune, ainsi que par des frais de restructuration de 0,3 milliard.

Les provisions pour pertes sur crédit ont atteint 83 millions, après 41 millions au dernier partiel et 45 millions un an plus tôt.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) s'est inscrit à 20,3%, contre 14,1% au dernier trimestre 2022. Hors dépréciation des AT1, il a atteint 14,3%.

Les différentes unités ont connu des fortunes diverses sur les trois premiers mois de l'année. La gestion de fortune, la banque d'investissement, la gestion d'actifs et l'unité de défaisance (CRU) ont essuyé des pertes avant impôts, alors que la banque domestique est restée bénéficiaire.

Perte attendue pour 2023

Pour le deuxième partiel, comme pour l'ensemble de l'année, Credit Suisse, table sur une lourde perte avant impôt, non seulement dans la banque d'investissement, mais pour l'ensemble du groupe. L'abandon d'activités aura en effet un impact, tout comme les frais de restructuration et les charges de financement.

Une série de facteurs influencera la performance, notamment l'évolutions des activités dans les divisions Gestion de fortune et Banque d'investissement, les sorties nettes d'actifs, les dépréciations du goodwill et autres, ainsi que les litiges, mesures réglementaires et la mise à disposition des facilités de liquidité de la BNS. L'impact des départs continus volontaires et involontaires de collaborateurs est également un facteur d'incertitude, alors que les effectifs ont diminué de 9% depuis le troisième partiel 2022.

Credit Suisse a annoncé également des progrès dans le programme de transformation des coûts avec des charges d'exploitation adaptées inférieures de 6% en glissement annuel au premier trimestre, en raison de la baisse des charges générales et administratives ainsi que des rémunérations et avantages sociaux.

/ATS