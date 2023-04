La recrudescence des faillites se résorbe en 2022

Le nombre de procédures de faillite contre des sociétés et des personnes en Suisse a augmenté à un rythme moins soutenu en 2022 qu'en 2021. La hausse reste cependant plus élevée que le taux moyen enregistré ces dernières années.

Pas moins de 15'009 procédures de faillite ont été enregistrées en 2022, soit 6,6% de plus qu'en 2021, écrit mercredi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. A titre de comparaison, la hausse avait été de 9,1% en 2021. Mais elle reste deux fois plus élevée que le taux moyen observé pendant les cinq années précédant la pandémie.

La hausse du nombre de faillites a été plus importante dans les cantons du Tessin, de Berne et de Zurich en chiffres absolus. Le taux d'augmentation est cependant plus élevé, entre 15 et 20%, dans ceux de Fribourg, de Bâle-Ville, des Grisons et de Lucerne.

Les faillites ont en revanche diminué dans une dizaine de cantons, dont Vaud (-131) et Genève (-55).

Par ailleurs, le nombre de dissolutions d'entreprises pour carences dans l'organisation a augmenté de 36,8% ou 799 cas, après avoir reculé en 2021. Cette hausse pourrait cependant s'expliquer par une évolution législative, les unités sans domicile étant désormais traitées comme relevant de carences dans l'organisation, écrit l'OFS.

Enfin, le montant total des pertes financières découlant des procédures de faillite a quant à lui retrouvé son niveau d'avant la pandémie, à 2,4 milliards de francs. En 2020 et 2021, les pertes avaient atteint respectivement 8,2 et 4,2 milliards, en raison de cas particuliers très lourds.

/ATS