2023 sera « l'année des touristes asiatiques », selon Suisse Tourisme

L'année 2023 sera 'l'année des touristes asiatiques', selon le directeur de Suisse Tourisme Martin Nydegger. Le retour des voyageurs en provenance d'Asie devrait débuter au printemps, et non comme d'habitude en été, a-t-il dit dans une interview à la SonntagsZeitung.

La demande devrait se maintenir jusqu'à la fin de l'automne. Elle sera surtout tirée par les visiteurs d'Asie du Sud-Est, selon M. Nydegger, qui a volontairement parlé de voyageurs asiatiques et non chinois. 'Avant la pandémie, les touristes chinois représentaient à peine 4% de l'ensemble des visiteurs', a-t-il expliqué

Le responsable s'attend à une augmentation progressive du nombre de voyageurs en provenance de Chine cette année. Selon lui, de plus en plus de Chinois s'intéressent à un voyage qui ne vise que la Suisse. 'Ils ont augmenté leur budget et s'offrent un séjur de meilleure qualité et surtout plus long', affirme-t-il.

/ATS