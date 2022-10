Le marché suisse de l'emploi a atteint le sommet de la vague

Le marché de l'emploi helvétique semble avoir atteint son pic au cours du troisième trimestre. La croissance a ralenti depuis le début de l'année, même si certains profils, notamment de techniciens et mécaniciens, sont ardemment recherchés.

Le Swiss Job Market Index du troisième trimestre a pris seulement 1% en comparaison avec le trimestre précédent, indique mercredi Adecco dans un communiqué. Cet indice a stagné depuis le début de l'année. Mais sur un an, il s'est envolé de 15%.

« La croissance sur le marché du travail marque le pas. Le rattrapage post-Covid semble terminé. Les incertitudes économiques mondiales agissent comme un frein sur la croissance de l'emploi, également en Suisse », a souligné Yanik Kipfer, de l'institut sociologique de l'Université de Zurich qui collabore avec le géant zurichois de l'emploi intérimaire.

Adecco met en avant la dynamique enregistrée par les métiers de l'industrie et de l'horlogerie, où l'évolution des offres d'emploi s'est stabilisée à un haut niveau au premier semestre. « La poursuite de cette tendance dépendra de la manière dont ces entreprises feront face aux coûts croissants de l'énergie et au ralentissement de la conjoncture mondiale », a déclaré Marcel Keller, responsable du marché suisse chez Adecco, cité dans le document.

Les mécaniciens et techniciens sont particulièrement recherchés (+34% sur un an), grâce à une demande plus soutenue de produits helvétiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières. Les métiers de l'horlogerie, de la métallurgie et des bijoux en profitent aussi (+19%) comme les designers (+14%).

