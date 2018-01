160 politiciens de tous les grands partis contre « No Billag »

Près de 160 politiciens issus de tous les grands partis se mobilisent contre l'initiative 'No Billag'. Ce texte est, selon eux, une attaque frontale contre la diversité des médias et de la démocratie directe.

La commercialisation totale du paysage médiatique suisse donnera plus de pouvoir aux investisseurs privés qui pourront imposer leurs intérêts particuliers. 'Nous ne voulons pas que les médias suisses et régionaux deviennent les porte-voix de groupes d’intérêt et les vecteurs de propagande politique comme c’est le cas en Italie ou aux États-Unis', a indiqué mardi le comité 'Non à No Billag'.

Dans une démocratie saine, le fonctionnement de la Confédération, des cantons et des communes est tributaire de citoyens bien informés. Les 160 parlementaires PDC, UDC, PLR, PS, PBD, PVL, Verts ou encore PEV disent vouloir mettre toute leur énergie contre cette initiative radicale soumise au peuple le 4 mars, qui pour l'heure serait assez nettement acceptée, d'après les sondages.

Si tel était le cas, ils craignent que la liberté d’opinion, une couverture médiatique adéquate et la représentation de la diversité des opinions ne soient plus garanties. La SSR, ainsi que 21 radios régionales et 13 télévisions locales rendent compte quotidiennement dans toutes les régions et langues nationales, et de manière équilibrée, des thèmes nationaux et régionaux importants.

Or pour le comité contre, cette diversité médiatique et cette couverture régionale sont importantes pour la démocratie. Sans redevances, la cohésion de la Suisse ne pourrait plus être maintenue, écrivent-ils.

/ATS