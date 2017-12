Neuchâtel champion de la croissance en 2015

Le produit intérieur brut (PIB) a ralenti dans une majorité de cantons en 2015, année marquée par l'abandon du taux plancher liant franc et euro. Affichant une embellie, Neuchâtel a affiché la croissance la plus vive (+4,4%), loin devant Schaffhouse et Schwyz (+2,0%).

Zoug suit au 4e rang, avec une expansion de son PIB de 2,8% au regard de l'année précédente, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Plus important contributeur à la croissance économique de la Suisse - à hauteur de 0,5% - Zurich a affiché la 5e meilleure performance, son PIB gagnant 2,5%.

Parmi les cantons romands, Fribourg figure en 2e position avec le Valais, à la faveur d'une expansion de leur production de 1,6%. Sur l'année sous revue, le PIB de la Suisse a enregistré une croissance de 1,2%, une performance en net retrait au regard de la hausse de 2,4% affichée en 2014.

Tout comme les Grisons, le canton du Jura a pour sa part vu son PIB se contracter de 1% en 2015. Genève a aussi vu sa croissance économique fléchir de 0,9%, à l'image de l'Argovie (-0,5%).

/ATS