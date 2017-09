Joseph Jimenez va quitter la direction de Novartis

Joseph Jimenez, 58 ans, va quitter la direction générale de Novartis, après huit années à la tête du groupe pharmaceutique bâlois. L'Américain sera remplacé par Vasant Narasimhan, 41 ans, dès le 1er février 2018.

Joseph Jimenez se tiendra 'disponible pour donner ses conseils et son soutien à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général jusqu'à son départ de Novartis au 31 août', a indiqué le groupe lundi. Le Californien retournera ensuite aux Etats-Unis et plus précisément dans la Silicon Valley, selon le communiqué.

Vasant Narasimhan est actuellement directeur mondial du développement des médicaments de Novartis. Il a rejoint l'entreprise en 2005 et est déjà membre du comité de direction. Citoyen américain, M. Narasimhan est marié, près de deux enfants et vit à Bâle.

/ATS