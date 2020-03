Zurich perd son autre koala mâle: Milo meurt trois mois après Mikey

Le zoo de Zurich n'a plus de koala mâle. Agé de 4 ans, Milo a succombé à la même maladie virale que son compère Mikey en décembre dernier. Ouvert en 2018, l'espace dévolu aux plantigrades australiens ne compte désormais plus que les deux femelles, Maisy et Pippa.

De plus en plus faible, l'état de Milo ne laissait entrevoir aucun espoir de guérison, indique mercredi le zoo de Zurich. Il a donc été euthanasié jeudi dernier.

Comme Mikey, il était infecté par un rétrovirus qui entraîne chez les koalas une maladie comparable à la leucémie. Il y a trois mois, l'autre mâle est mort des suites du même mal.

Nombreux koalas porteur du virus

Les vétérinaires du zoo entendent se baser sur le résultat des autopsies des deux animaux pour reconnaître plus tôt une infection à un tel virus. Lorsque les symptômes se déclarent, il est en principe trop tard pour sauver l'animal.

En Australie, de nombreux koalas sont porteurs de tels rétrovirus. En cas d'infection, le virus se multiplie dans l'organisme, attaque le système immunitaire et la formation de globules blancs. Un koala infecté devient ainsi vulnérable face aux germes et perd la faculté de coagulation sanguine.

Naissance possible en 2020

L'espoir demeure toutefois de voir la 'famille' des koalas zurichois s'agrandir: Milo s'était accouplé avec Maisy et Pippa. On saura dans quelques mois, si une naissance en résultera ou non - voire deux.

