Zurich et Fribourg n’accueilleront pas d’enfants gazaouis

Les cantons de Fribourg et de Zurich refusent d'accueillir des enfants gazaouis. Les charges ...
Photo: KEYSTONE/EPA/HAITHAM IMAD

Les cantons de Fribourg et de Zurich refusent d'accueillir des enfants gazaouis. Les charges médicales et financières posent problème à Fribourg tandis que Zurich voit un risque trop grand d'accueillir des personnes potentiellement affiliées au Hamas.

Le canton de Fribourg a indiqué mercredi dans un communiqué ne pas vouloir donner suite à la demande de la Confédération d'accueillir des enfants gazaouis. Pour motiver son choix, le Conseil d'Etat évoque notamment un 'manque de clarté' dans les conditions touchant à la prise en charge médicale et financière.

A Zurich, le gouvernement a évoqué des risques pour la sécurité trop importants. Une éventuelle affiliation de certaines personnes aux Hamas ou à d'autres organisations ne peut être exclue, a déclaré mercredi le Conseil d'Etat.

Il estime que l'accueil des 20 enfants, voulu par la Confédération, correspond à un 'geste symbolique et arbitraire avec un effet limité'. L'argent du canton serait, à ses yeux, plus utile sur place.

Berne a organisé vendredi dernier le transfert en Suisse de sept enfants palestiniens blessés de Gaza. Six cantons - Appenzell Rhodes Extérieures, Bâle-Ville, Genève, Vaud, Lucerne et Tessin - ont été impliqués dans cette première évacuation.

Les coûts d'hospitalisation sont à leur charge ainsi qu'à celle des hôpitaux. Les préparatifs pour une deuxième évacuation de treize enfants et leurs proches sont en cours.

/ATS
 

