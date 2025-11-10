Zurich adopte une stratégie pour présenter un passé plus diversifié

La ville de Zurich entend raconter son passé de manière plus complète et diversifiée. La municipalité se dote pour la première fois d'une stratégie pour la culture de la mémoire, visant à mettre en lumière des aspects méconnus ou controversés de son histoire.

L'exécutif de la ville va notamment créer un nouveau bureau spécialisé pour la culture de la mémoire au sein du département de la culture, indique-t-il lundi dans un communiqué. Il demande à cet effet des dépenses récurrentes de 375'000 francs par an au parlement municipal.

Le besoin de jeter une lumière nouvelle sur son passé est devenu manifeste avec les débats autour de la collection Emil Bührle ou le passé colonial de la ville. Et les autorités sont souvent appelées à agir, à mandater des études voire à renommer des rues ou places.

Mais jusqu’à présent, les services municipaux ont souvent réagi au cas par cas, sans stratégie globale ni coordination. Il s'agit donc de préciser le rôle de la ville, mais aussi de fixer des objectifs, en matière de recherche ou de médiation.

/ATS