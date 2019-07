Zoug en pleins préparatifs, un mois avant la Fête fédérale de lutte

A 30 jours de la Fête fédérale de lutte suisse, une arène de 56'500 places est en cours d'installation en ville de Zoug. Jusqu'à 300 personnes travaillent chaque jour sur le site. Les organisateurs veulent proposer une 'fête citadine', alliant tradition et modernité.

Si les éditions précédentes ont eu lieu en milieu champêtre (Estavayer/FR en 2016, Berthoud/BE en 2013, Frauenfeld en 2010), le millésime 2019 s'annonce plus urbain. La plus grande fête sportive suisse de l'année se déroulera à Zoug, ville de 30'000 habitants, du 23 au 25 août. Environ 350'000 visiteurs sont attendus dans le chef-lieu du petit canton de Suisse centrale durant le week-end.

'Ce sera une merveilleuse fête citadine', a déclaré mercredi aux médias Heinz Tännler, conseiller d'Etat et président du comité d'organisation. Zoug représente à la fois la modernité et l'international à travers les nombreuses entreprises qui y sont installées, et à la fois le traditionnel et l'authentique. 'Ce sera visible et palpable', promet le politicien UDC.

La plus grande arène jamais montée

Plus grande encore que celles des dernières éditions, l'arène géante de forme hexagonale est actuellement montée dans le quartier du Herti, à proximité immédiate d'habitations et d'installations sportives. Composée de six tribunes couvertes, elle occupera environ 5 hectares, culminera à 18 mètres, présentera un diamètre de 270 mètres et une circonférence de 850 mètres.

La plus grande arène de Suisse et l'espace de fête qui l'entoure seront ouverts le vendredi 23 août dès 11h00, indiquent les organisateurs. A 13h00, la traditionnelle réception du drapeau aura lieu en vieille ville, sur la place de la Landsgemeinde. Le cortège coloré, auquel participeront 1100 personnes, se dirigera ensuite dès 14h00 en direction du site de la fête.

276 lutteurs sur sept ronds de sciure

La compétition opposera 276 lutteurs sur sept surfaces rondes en sciure. Elle commencera le samedi 24 août à 08h00 et se terminera avec la finale, le lendemain à 16h30.

Les associations régionales de lutte suisse (Berne, Suisse centrale, Nord-Est, Nord-Ouest et Suisse romande) envoient entre 30 et 85 participants chacune. Six lutteurs étrangers sont également conviés. Proclamé roi de la lutte suisse, le vainqueur recevra un taureau. Chevaux. poulains, boeufs, sonnailles, cloches, meubles et ustensiles font aussi partie des prix destinés aux sportifs.

Les traditionnels concours de lancer de pierre, dont celle d'Unspunnen (83,5kg) se dérouleront en parallèle. Ils auront lieu sur le terrain d'athlétisme voisin. La finale du lancer de la pierre d'Unspunnen est prévue le dimanche à 14h30.

Transports publics

Les personnes ne disposant pas de billets d'entrée pourront suivre toutes les compétitions en direct sur écran géant autour de l'arène, sur l'aire du marché-concours des taureaux et en face de la patinoire. Les festivités seront aussi nocturnes autour de l'arène et dans le stade de glace. Des musiciens pop ou de variétés alémaniques seront au rendez-vous.

Les organisateurs appellent les visiteurs à se déplacer en transports publics. L'aire de fête se trouve à 5 minutes de la gare de Zoug. Le trajet en train ne prend qu'une vingtaine de minutes depuis Zurich ou Lucerne.

