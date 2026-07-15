Zermatt: une chute mortelle à la pointe Dufour

Une alpiniste polonaise de 33 ans a perdu la vie, lundi après-midi, en chutant mortellement ...
Zermatt: une chute mortelle à la pointe Dufour

Zermatt: une chute mortelle à la pointe Dufour

Photo: KEYSTONE/STR

Une alpiniste polonaise de 33 ans a perdu la vie, lundi après-midi, en chutant mortellement à Zermatt. L'accident s'est produit juste au-dessous du sommet de la pointe Dufour.

Le drame s'est produit lorsque deux alpinistes redescendaient de la pointe Dufour. Parvenu à une altitude d'environ 4600 mètres, soit encore à proximité du sommet situé à 4634 mètres, l'une des deux personnes a chuté dans le vide pour des raisons qui restent à déterminer. Le second alpiniste a pu alerter les secours, précise la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mercredi.

Un hélicoptère d'Air Zermatt, engagé par l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144), s'est rendu sur les lieux. Les secouristes n'ont malheureusement pu que constater le décès de l'alpiniste.

Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

/ATS
 

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