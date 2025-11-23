Zelensky: « les perspectives ukrainiennes » pourraient être incluses

'Il est entendu que les propositions américaines pourraient inclure un certain nombre d'éléments établis sur les perspectives ukrainiennes'. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé entendre dimanche des avancées après les premières discussions à Genève.

Une certaine confusion régnait autour des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Ukraine. Les Ukrainiens ont discuté dans la matinée avec les conseillers à la sécurité nationale britannique, français et allemand. M. Zelensky laisse penser sur les réseaux sociaux qu'une réunion a déjà pu avoir lieu avec les Etats-Unis.

'Des travaux sont en cours', a ajouté le président ukrainien, sans donner le détail des formats des rencontres. 'Nous sommes dans un état d'esprit très constructif', avait affirmé auparavant le chef de sa délégation Andreï Yermak. 'Nous continuons à travailler ensemble pour une paix juste et durable', a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump a mis sur la table cette semaine un plan de paix considéré comme reprenant largement les revendications de Moscou. Celui-ci prévoit notamment l'abandon par Kiev des territoires de l'Est du pays conquis par les soldats russes et de la Crimée, sous la coupe russe depuis plus de dix ans. L'Ukraine devrait également diminuer de moitié la taille de son armée, s'engager à ne pas rejoindre l'OTAN et organiser rapidement des élections.

Les Européens rejettent toute cession de territoire par l'Ukraine. Le 'rôle central' de l'UE doit être 'entièrement reconnu', a affirmé dimanche la présidente de la Commission européenne.

