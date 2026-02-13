Votations: 5,38 millions dépensés pour les campagnes de novembre

Les campagnes de votations sur l'initiative citoyen et l'initiative pour l'avenir ont coûté 5,38 millions de francs. Cela représente 15% de plus que budgétisés, selon les chiffres définitifs présentés vendredi par le Contrôle fédéral des finances.

Les deux camps ont déboursé 740'000 francs pour l’initiative 'Pour une Suisse qui s’engage (initiative service citoyen)'. Ainsi 505'685 proviennent des partisans et 239'255 de l'opposition.

Et 4,64 millions de francs ont été investis pour l’initiative 'Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l’avenir)'. Les opposants ont clairement dépensé plus avec un total de 4,2 millions de francs. La Jeunesse socialiste, à l'origine du texte, a sorti de sa poche 430'000 francs.

/ATS