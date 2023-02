Vol de bijoux à Lugano: auteurs présumés arrêtés

Les autorités tessinoises ont annoncé vendredi l'arrestation de quatre Chiliens soupçonnés de vol de bijoux à Lugano. Ils auraient dérobé un butin de plusieurs centaines de milliers de francs dans un véhicule utilisé pour le transport de valeurs.

Les faits se sont produits le 11 janvier. Les quatre suspects, âgés de 25 à 66 ans et résidant à l'étranger, sont soupçonnés d'avoir forcé le véhicule et d'avoir emporté 'une douzaine de paquets contenant des bijoux et des montres de luxe', indique vendredi la police cantonale et le ministère public tessinois.

Les enquêteurs sont parvenus à identifier les malfrats. Le conducteur présumé du groupe a été arrêté dans le Piémont par la police italienne. Il a été extradé vers la Suisse le 6 février.

Les trois autres suspects ont été interpellés en région parisienne. Une partie du butin a été récupérée à cette occasion. Le trio a été extradé vers la Suisse mardi dernier.

Les quatre Chiliens sont accusés de vol aggravé. Les investigations ont montré qu'ils pourraient être impliqués dans des faits similaires survenus dans plusieurs pays d'Europe, précisent les autorités tessinoises.

