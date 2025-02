Vives attaques des dirigeants du PS contre la droite nationaliste

Les dirigeants du PS ont tiré à boulets rouges sur Donald Trump et ses émules en Europe Alice Weidel et Viktor Orban lors du congrès du parti à Brigue (VS). 'La vague populiste' est une menace, ont estimé les co-présidents du parti Mattea Meyer et Cédric Wermuth.

'Trump et les géants de la tech sapent les fondements de la démocratie avec des campagnes ciblées de désinformation. Sur les réseaux sociaux qu’ils possèdent, des millions de personnes reçoivent leurs messages de haine', a lancé samedi la conseillère nationale zurichoise devant les 500 délégués.

Dans la même veine, Cédric Wermuth a dit que 'l'’Europe de (Herbert) Kickl, Weidel et Orban (respectivement les chefs de file nationalistes en Autriche, en Allemagne et 1er ministre hongrois) est synonyme d’arbitraire et d’exploitation. Ces gens veulent détruire la cohésion européenne. Nous, en revanche, défendons une Europe des peuples et de la justice sociale.'

Le conseiller national argovien a aussi dit que la solidarité des partis bourgeois suisses envers l'Ukraine était 'un écran de fumée'.

/ATS