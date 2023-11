Visite d'Etat d'Emmanuel Macron en Suisse les 15 et 16 novembre

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte viendront en Suisse pour une visite d'Etat les 15 et 16 novembre. Les relations diplomatiques et d’importants dossiers bilatéraux seront au menu des discussions.

Le chef d'Etat français sera reçu avec les honneurs militaires par le Conseil fédéral in corpore sur la Place fédérale mercredi. Les discours officiels seront ensuite prononcés dans la Salle des pas perdus du Palais fédéral, et les discussions politiques auront lieu au Bernerhof, selon le programme publié jeudi par le Département fédéral de l'Intérieur (DFI).

Les relations entre la France et la Suisse revêtent une grande importance, notamment dans les domaines de l’économie, de la recherche, de l’énergie, de l’environnement, de la santé et de la mobilité. Les objectifs de la Suisse en vue de la stabilisation et du développement de la voie bilatérale avec l’Union européenne seront également abordés, poursuite le DFI.

L’actualité internationale, la coopération au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, la Genève internationale et la diplomatie scientifique seront aussi à l’ordre du jour des entretiens officiels.

A Lausanne et à Genève

Le deuxième jour, le président de la Confédération, Alain Berset, et son homologue visiteront à Lausanne la Fondation Jean Monnet. Cette institution à vocation scientifique abrite les archives du précurseur de l’unification européenne.

Le président français présentera ensuite un exposé sur les défis du continent à l’Université de Lausanne et échangera avec les étudiants. Une visite du CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, à Genève, est également au programme.

Longue tradition

La France est un très ancien partenaire de la diplomatie suisse. En 1798 déjà, la Suisse ouvrait à Paris sa première légation à l’étranger. La France avait même établi une représentation permanente sur sol suisse en 1522. La dernière visite d’Etat d’un président français en Suisse remonte à 2015, avec François Hollande.

Quelque 210'000 Suisses vivent en France, soit la communauté suisse à l'étranger la plus importante. Environ 163'000 ressortissants français vivent en Suisse. Par ailleurs, plus de 220'000 frontaliers travaillent en Suisse.

Sur le plan économique, la France est le cinquième partenaire commercial de la Suisse, après l’Allemagne, les Etats-Unis, l’Italie et la Chine. La France est prisée des investisseurs suisses: avec des investissements directs de 63 milliards de francs, la Suisse se situe au troisième rang des investisseurs étrangers en France, après les Etats-Unis et juste derrière l’Allemagne.

