Violents orages sur le pied du Jura, une personne blessée à Bienne

Des orages se sont abattus sur le Jura dimanche après-midi depuis l'ouest, provoquant de violentes rafales, notamment au pied sud du Jura. Elles ont atteint 140km/h à Neuchâtel, où le site de Festi'neuch a dû être évacué. Une personne a été blessée à Bienne.

Une porte-parole de la police cantonale bernoise a confirmé à Keystone-ATS cette information du portail d'information du Journal du Jura et du Bieler Tagblatt ajour.ch. La porte-parole n'a pas donné plus d'informations sur la personne blessée ni sur son état.

Entre 15h00 et 18h15, la centrale d'appel d'urgence a reçu environ 150 appels en raison des intempéries au pied du Jura et dans le Seeland bernois, a ajouté la porte-parole de la police. La plupart concernaient des arbres ou d'autres objets qui bloquaient la chaussée.

Le trafic des bus a aussi été perturbé à Bienne par un arbre tombé sur une ligne aérienne, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. Suite à cet événement, tout le réseau de lignes aériennes est hors-service, précisent les transports publics biennois sur leur site. A Nidau également, la route principale a été fermée à cause d'un toit qui s'est envolé.

Dégâts matériels à Festi'neuch

A Festi'neuch, aucun blessé grave n'a été enregistré suite au violent orage qui a soufflé à 140 km/h. Le festival, qui a été évacué pour la première fois de son histoire, a en revanche subi des dégâts matériels considérables, ont indiqué les organisateurs.

Des barrières, des stands et une cantine se sont envolés. Des arbres ont plié et des régies sons ont été endommagées. La structure de la tente principale du Cargo a subi des dégâts. L'équipe technique est à pied d'oeuvre pour sécuriser le site et le démontage qui sera plus compliqué.

Les rafales ont aussi atteint 127 km/h à Granges (SO), 114 km/h à Cressier (NE), 113 km/h à Würenlingen (AG) et 105 km/h à St-Prex (VD), selon le site de MétéoSuisse.

Les orages devraient se déplacer vers l'est dans les prochaines heures, a précisé en fin d'après-midi le service météorologique Meteonews sur la plateforme X. La Confédération a émis une alerte aux orages pour pratiquement tout le nord des Alpes.

/ATS