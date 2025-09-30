Violations des mesures Covid-19: exploitants de Zermatt condamnés

Le Tribunal cantonal valaisan a condamné, jeudi dernier, les trois exploitants du restaurant ...
Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le Tribunal cantonal valaisan a condamné, jeudi dernier, les trois exploitants du restaurant Walliserkanne à Zermatt. Ceux-ci ont été reconnus coupables d’entraves répétées à l’exercice d’un acte officiel. Ils ont été condamnés à des amendes et des peines avec sursis.

Les peines concernent principalement des incidents survenus en 2021. Les prévenus avaient refusé de se conformer, à diverses reprises, à la réglementation en vigueur pour les établissements de restauration, lors de cette période de pandémie de Covid-19, continuant, notamment, de servir leurs clients.

Le TC a également condamné les prévenus pour bris de scellés, menaces et, pour deux d’entre eux, pour de multiples injures.

Les peines pécuniaires assorties d'un sursis durant deux ans sont de 3'360, 7'380 et 8'250 francs, selon les protagonistes. Le montant des amendes se monte à respectivement 1'800, 1'920 et 1'950 francs.

Condamnés, les trois exploitants ont 30 jours pour porter l'affaire devant le Tribunal fédéral.

/ATS
 

