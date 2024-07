Viola Amherd vole au chevet des régions sinistrées en Valais

La présidente de la Confédération Viola Amherd s'est rendue ce lundi matin en hélicoptère en Valais dans les zones frappées par les intempéries du week-end, avant de rejoindre le Tessin. L'armée poursuit en outre son engagement, avec l'envoi d'unités spécialisées.

En Valais comme au Tessin, Viola Amherd s'en va assurer les personnes touchées du soutien de la Confédération, annonce le DDPS.

Les inondations dévastatrices provoquées par les pluies diluviennes dans la nuit de samedi à dimanche ont entraîné notamment des glissements de terrain, faisant au moins quatre morts: trois dans le Val Maggia (TI) et à proximité, et un dans le Haut-Valais, à Saas Grund, plus au moins deux disparus. Des centaines de personnes ont été évacuées.

La présidente de la Confédération sera accompagnée en Valais du conseiller d’Etat valaisan Frédéric Favre, en charge de la sécurité, des institutions et du sport. L’après-midi, elle sera au Tessin pour se faire une idée de la situation sur place avec le président du Conseil d’Etat Christian Vitta. Elle s’entretiendra aussi avec les présidents des communes et les forces d’intervention.

Dans les prochains jours, dans le cadre de l'aide militaire en cas de catastrophe et à la demande des cantons, des formations spécialisées seront déployées pour aider la population touchée et appuyer les autorités concernées.

Noria de camions

Les secours étaient à partout l'oeuvre lundi dans les zones sinistrées. A Chippis (VS), 'entre 10 et 18 camions se relaient pour maîtriser le niveau du cours d'eau', qui tendait à monter sous l'effet des matériaux qui flottent, a expliqué à Keystone-ATS Marc-André Genolet, porte-parole de l'état-major de conduite des villages de St Léonard, Grône et Chippis.

Quelque 25'000 m3 de gravats avaient été évacués lundi matin de la Navizance, la rivière qui prend sa source à Zinal et se jette dans le Rhône.

Routes et cols fermés dans le Haut-Valais

Toujours dans le Valais Central, un tronçon de l'autoroute A9 restait fermé dans les deux directions lundi matin. Les eaux empêchaient également la circulation entre Sierre-Est et Sierre-Ouest. Des déviations ont été mises en place, a indiqué le TCS.

La route du col du Simplon était elle aussi toujours impraticable en raison d'un éboulement.

Du côté de Saas Fee, la route entre Saas-Baalen et Saas-Grund était bouclée, tout comme le col du Nefenen entre Ulrichen (VS) et Aurolo (TI). Zermatt en revanche demeurait atteignable,

En outre, la ligne ferroviaire entre Leuk et Gampel-Steg était toujours interrompue lundi en raison des inondations. Les trains interrégions entre Sierre et Brigue ne pouvaient pas circuler.

Survol militaire

Le DDPS rappelle que des hélicoptères de l’armée sont engagés depuis dimanche matin pour fournir aux autorités civiles des images complètes de la situation permettant d’évaluer l’ampleur des dégâts. En plus de la reconnaissance aérienne, l'aide de l'armée a aussi permis, via l'engagement de deux Super Puma, d'évacuer environ 300 personnes d’une zone coupée du monde, au Tessin.

/ATS