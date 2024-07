Viola Amherd appelle les Suisses de l'étranger à bâtir des ponts

'Dans un monde de plus en plus polarisé', Viola Amherd appelle les Suisses de l'étranger à établir des liens par-delà les frontières. 'Cela fait partie de notre culture suisse que d'aller vers l'autre et de chercher le dialogue', dit-elle dans son message du 1er août.

Les échanges entre les représentants de la 'Cinquième Suisse' et leur patrie sont 'à la fois précieux pour vous et enrichissants pour notre pays, car vous avez une perspective unique, qui englobe à la fois votre terre d'origine et votre terre d'adoption', assure la présidente de la Confédération dans son message vidéo aux Suisses de l'étranger.

La Valaisanne les exhorte à 'montrer l'exemple' en transmettant la tradition démocratique helvétique dans les pays où ils vivent. Mais aussi à exprimer leur volonté politique et à faire usage de leur droit de vote en Suisse même.

'Notre démocratie directe existe grâce à la participation de ses citoyennes et citoyens', rappelle-t-elle, en soulignant qu''il n'y a pas de catégorie' parmi les Suisses. 'La Suisse est une nation fondée sur une volonté politique commune, et les liens qui nous unissent ne s'arrêtent pas aux frontières', assure la Valaisanne devant un paysage représentant les principales montagnes suisses.

Malgré les crises des dernières années, qui peuvent avoir rendu les conditions de vie plus difficiles, les montagnes suisses 'nous rappellent qu'ensemble, nous pouvons gérer les hauts et les bas', conclut-elle.

