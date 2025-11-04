Villa de Zep: les référendaires dénoncent un achat « compulsif »

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Pour le PLR, le Centre-les Vert'libéraux et l'UDC, l'achat de la Campagne Masset, propriété du bédéaste Zep, par la Ville de Genève n'est pas prioritaire. En vue du scrutin du 30 novembre, les référendaires dénoncent un achat 'compulsif'.

'Avant d'acheter une villa 22 millions de francs, il est indispensable que la ville rénove son parc immobilier', a déclaré mardi Maxime Provini, conseiller municipal PLR, devant un immeuble vétuste du quartier de la Servette appartenant à la Gérance immobilière municipale. Au prix de base - 'surestimé' - vont s'ajouter 28 millions de frais cachés sur dix ans, estiment les référendaires.

Outre l'absence de projet pour l'usage futur de cette maison de maître du XVIIIe siècle, le domaine ne peut pas être transformé en parc public, dénoncent-ils. Selon eux, il ne sera pas possible de construire un chemin jusqu'au Rhône en raison des zones naturelles protégées qui s'y trouvent. Ainsi, à peine un cinquième des 35'000 mètres carrés de la propriété serait exploitable pour le public.

/ATS
 

