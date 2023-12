Viktor Rossi est élu chancelier fédéral

Le vice-chancelier Viktor Rossi (PVL) devient chancelier fédéral. L'Assemblée l'a élu mercredi par 135 voix sur 245 bulletins valables.

Gabriel Lüschinger, candidat de l'UDC, a obtenu 103 voix. Sept voix éparses ont été comptabilisées.

Le Bernois de 55 ans succède à Walter Thurnherr. Depuis mai 2019, Viktor Rossi dirige le secteur Conseil fédéral, la plus grande unité de la Chancellerie fédérale. Il participe aux séances hebdomadaires du Conseil fédéral et connaît parfaitement les rouages, les processus et les structures de l'administration fédérale.

/ATS