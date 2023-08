Vevey transpire toute la nuit par 24,7 degrés

De nombreuses localités de Suisse ont à nouveau vécu une nuit tropicale. A Lausanne-Pully, on a enregistré la nuit la plus chaude depuis le début des mesures avec 24,1 degrés. C'est surtout au bord des grands lacs et en altitude que le temps ne se rafraîchit plus.

Les lacs maintiennent la chaleur à cause de leurs eaux déjà chaudes, a expliqué mercredi Roger Perret de Meteonews à l'agence de presse Keystone-ATS.

En conséquence, les températures ne sont pas descendues en-dessous de 24,7 degrés à Vevey (VD), au bord du lac Léman, et sont restées à 23,8 degrés à Locarno-Monti. Il a également fait 22,8 degrés à Neuchâtel et 21,1 degrés à Gersau (LU), au bord du lac des Quatre-Cantons.

Nombreux records

Selon MétéoSuisse, aucune température plus élevée n'a jamais été mesurée dans plus de 30 stations durant la deuxième moitié du mois d'août. A Disentis (GR), Château-d'Oex (VD), au Moléson (FR), à Chaumont (NE) et à Santa Maria (GR), des records ont même été enregistrés.

Une telle vague de chaleur durant la deuxième semaine d'août est assez unique en Suisse, relève M. Perret dans un blog de Meteonews. La dernière fois que cela s'était produit, c'était en 1943, lorsque les températures à Zurich-Aéroport avaient atteint entre 33,7 et 34,3 degrés entre le 18 et le 21 août. A Berne, il n'a jamais fait aussi chaud aussi longtemps depuis 1864.

Genève est également en passe de battre son record. Mardi, la ville du bout du lac a enregistré son 12e jour de chaleur consécutif, c'est-à-dire des températures maximales supérieures à 30 degrés. En 2003, il y avait eu 13 jours de chaleur consécutifs, 14 en juillet 2022 et 16 en 1983.

Dans ce contexte, les vendeurs de climatiseurs se frottent les mains. La plateforme de commerce en ligne Digitec Galaxus fait par exemple état de ventes en hausse de 49% par rapport à l'an passé.

/ATS