Vevey refuse les caméras de surveillance à la gare

Vevey ne veut pas que le secteur de la gare soit surveillé par des caméras. La population a refusé dimanche en votation le projet qui visait notamment à installer 44 caméras dans ce quartier afin de lutter contre le deal de rue.

A l'issue d'une campagne houleuse, marquée notamment par la rupture de collégialité du syndic Yvan Luccarini, la population a refusé à 60,6% la pose de ces caméras (3008 voix contre, 1888 pour). Le taux de participation a atteint 36,4%.

Le projet avait été initié en janvier par la Municipalité de Vevey, l'une des villes vaudoises les plus touchées par le deal avec Yverdon et Lausanne. Outre la vidéosurveillance, le 'paquet' imaginé par l'exécutif prévoyait l'engagement de travailleurs sociaux, la création d'un observatoire social et l'amélioration de l'éclairage public.

Le Conseil communal avait donné son feu vert en mars, et décidé dans la foulée de soumettre le projet au peuple via un référendum spontané.

