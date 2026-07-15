Vevey: l'auteur d'un féminicide condamné à 20 ans de prison

Un homme de 46 ans, auteur d'un féminicide, a écopé mercredi de 20 ans de prison devant le ...
Vevey: l'auteur d'un féminicide condamné à 20 ans de prison

Vevey: l'auteur d'un féminicide condamné à 20 ans de prison

Photo: Keystone/ADRIEN PERRITAZ

Un homme de 46 ans, auteur d'un féminicide, a écopé mercredi de 20 ans de prison devant le Tribunal criminel d'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey (VD). Les juges l'ont condamné pour avoir violemment assassiné sa compagne dans son appartement en mai 2023.

La Cour a suivi le réquisitoire du Ministère public, qui avait demandé une semaine auparavant 20 ans de réclusion. Elle a retenu une diminution légère de la responsabilité du coupable en prononçant la peine.

Les juges ont aussi ordonné que l'assassin, un ressortissant kosovar domicilié en Allemagne, se soumette à un traitement institutionnel et qu'il soit expulsé du territoire suisse. Lors de la lecture du verdict, traduite en albanais, le condamné n'a pas réagi.

Le président du tribunal Franz Moos a souligné 'la gravité extrême de l'acte' et sa 'violence inouïe', ainsi que la 'culpabilité écrasante' du condamné. Ce dernier a fait preuve d'une 'volonté totalement égoïste de maintenir son emprise sur la victime au prix de sa vie', élément 'caractéristique de la plupart des féminicides.'

/ATS
 

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