Vers une organisation de soins intégrés à Hôpital du Jura bernois

L'Hôpital du Jura bernois fait oeuvre de pionnier dans le système de santé suisse. L'établissement devient une organisation de soins intégrés et proposera un modèle d'assurance de base alternative avec pour objectif la qualité des soins et une baisse des coûts.

Swiss Medical Network (SMN), Visana et le canton de Berne ont annoncé vendredi à Moutier s'être associés pour créer un système de santé unique en Suisse pour la population de l'Arc jurassien. Le but de l'organisation de soins intégrés est de fournir des prestations médicales et d'assurance de façon coordonnée par le biais d'une seule entité. Objectif: assurer une qualité de soins tout en contribuant à la réduction des coûts.

'C'est un moment assez historique avec un changement de paradigme dans le système de santé suisse', a déclaré le président du conseil d'administration de SMN Raymond Loretan. Le principe est de regrouper dans une même organisation tous les acteurs qui ont actuellement des intérêts divergents, clients, assureurs et prestataires de soins.

Avec l'entrée de l'assureur Visana au capital de l'Hôpital du Jura bernois SA (HJB) détenu par SMN et le canton de Berne, le réseau de soins pourra offrir son propre plan de santé, alternative au système traditionnel d'assurance maladie. Le Réseau de l'Arc proposera dès le 1er janvier 2024 un plan d'assurance maladie de base alternative.

Approche qualitative

L'organisation de soins Réseau de l'Arc pilotera le capital santé des personnes qui choisiront ce plan de santé en lieu et place de leur assurance maladie de base traditionnelle. Le patient qui opte pour ce système se voit proposer un médecin qui sera son interlocuteur.

Cet organisme de soins intégrés privilégie donc une approche qualitative plutôt que quantitative, a précisé Antoine Hubert, administrateur délégué du conseil d'administration de SMN. 'Il y a une incitation claire à prévenir plutôt qu'à guérir'. Les autres assurances vont rester l'alternative à ce nouveau produit.

Nouvel actionnaire

'Le système de santé a besoin d'une évolution', a souligné le conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg relevant que la hausse des primes est un signe que quelque chose ne tourne pas rond. 'Le système actuel est arrivé à ses limites, il est de temps de le rénover', a ajouté le directeur de la santé.

Pour mettre en place cette première organisation de soins intégrés en Suisse, Visana prendra une participation au capital-actions de l'HJB dont la raison sociale deviendra Réseau de l'Arc SA. La prise de participation de l'assureur maladie et accidents s'effectuera par une augmentation de capital.

Visana deviendra ainsi le 3e actionnaire de l'organisation de santé aux côtés de Swiss Medical Network et du canton de Berne. Le groupe privé de cliniques et d'hôpitaux en Suisse perdra son statut d'actionnaire majoritaire. Dès le 1er janvier 2023, il redeviendra actionnaire minoritaire à parts égales avec Visana et le canton.

/ATS