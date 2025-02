Vers un accès réglementé au cannabis en Suisse

La Suisse pourrait ouvrir la voie à un accès réglementé au cannabis à des fins non médicales pour les adultes. La commission de la santé du National a adopté, par 14 voix contre 9, un avant-projet en ce sens.

Actuellement, la culture, la fabrication, le commerce et la consommation de cannabis à des fins non médicales sont interdits. Et les consommateurs s'approvisionnent sur le marché illégal.

Une situation insatisfaisante, estime vendredi la commission dans un communiqué. L'approche prohibitive est erronée. Selon elle, un accès strictement réglementé au cannabis et un marché contrôlé permettent de mieux protéger la santé publique, de renforcer la protection de la jeunesse et d'améliorer la sécurité.

Le projet ne doit pas encourager la consommation. Les produits cannabiques ne doivent pas être vendus dans un but lucratif et doivent être soumis à une taxe d'incitation.

/ATS