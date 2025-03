Vaud votera sur l'initiative « Sauvons le Mormont »

L'initiative 'Sauvons le Mormont' est maintenue. La population vaudoise devra trancher entre ce texte, qui veut inscrire la colline dans la Constitution cantonale, et le contre-projet du Conseil d'Etat, lequel propose une protection dans la loi.

Protéger dans la loi la colline surplombant les villages d'Eclépens et de La Sarraz, devenue célèbre lors de l'occupation de la ZAD entre 2020 et 2021, est trop 'fragile et insuffisant', estime le comité d'initiative, lundi dans un communiqué.

Selon lui, il existe 'un risque trop grand' que, lorsque les autorisations d'exploitation par Holcim seront épuisées, 'les géants de ciment fassent pression pour abroger la loi et permettre une destruction totale du Mormont.'

Pour le Conseil d'Etat, dont le contre-projet a été soutenu en février par le Grand Conseil, il faut certes protéger le Mormont, mais pas en faire la même exception que Lavaux, seul site naturel à figurer dans la Constitution vaudoise. A ses yeux, la protection dans la loi (comme la Venoge par exemple) est suffisante.

/ATS