Vaud va refuser le droit de vote cantonal aux étrangers

Les étrangers établis en terre vaudoise ne pourront toujours pas voter sur le plan cantonal ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les étrangers établis en terre vaudoise ne pourront toujours pas voter sur le plan cantonal. L'initiative qui voulait leur attribuer ce droit est sur le point d'être écartée.

Initiée par le mouvement citoyen Ag!ssons et soutenue par la gauche, l'initiative est rejetée à 63% dimanche, alors que le dépouillement est presque achevé (à 95%).

Le texte demandait que les étrangers, comme cela se fait depuis 2003 sur le plan communal, puissent participer à des scrutins cantonaux, sous certaines conditions (habiter depuis au moins 3 ans dans le canton et au moins 10 ans en Suisse).

Le peuple vaudois n'a toutefois pas voulu changer le système, lui qui avait déjà rejeté une initiative similaire en 2011, balayée à l'époque à près de 70%.

Le résultat de dimanche constitue une victoire pour le PLR et l'UDC qui, associés à la Ligue vaudoise, avaient combattu cette initiative. Selon eux, le droit de vote cantonal doit rester indissociable de la citoyenneté suisse.

/ATS
 

