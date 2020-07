Vaud: un voleur de poules et de moutons interpellé

La police vaudoise a interpellé l'auteur présumé du vol de plus d'une centaine de moutons, chèvres, poules et tortues commis ces quatre dernières années. Le voleur a été démasqué après avoir emporté 13 brebis et 13 agneaux d'une étable à Vevey en février dernier.

L'éleveur de Payerne qui avait racheté ces moutons a alerté la gendarmerie. 'Il a fait le lien avec ce qu'il avait lu sur ce vol dans les journaux', a expliqué Alexandre Bisenz, porte-parole de la police vaudoise.

Le voleur, un Suisse de 22 ans, a ensuite pu être identifié par les gendarmes. Il a admis les faits et reconnu être impliqué dans d'autres vols d'animaux de rente commis dans la région entre 2017 et 2020.

Le suspect agissait généralement de nuit. Il utilisait une fourgonnette ou une remorque pour transporter les animaux. 'Il emportait parfois une vingtaine de moutons, parfois deux tortues. Cela dépendait de l'occasion', a ajouté le porte-parole.

Selon les cas, les animaux étaient revendus ou confiés à des connaissances. Il agissait seul, à l'exception d'une seule affaire où il était accompagné d'un complice. En tout, il aurait dérobé 37 moutons, 33 agneaux, 13 brebis, 5 chèvres, 19 poules et cinq tortues.

Les motivations du suspect restent peu claires, selon la police. Il a été placé en détention préventive.

