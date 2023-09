Vaud: un budget 2024 qui cherche à « maintenir les équilibres »

Le projet de budget 2024 du canton de Vaud table sur un déficit de 249 millions de francs. Il comprend une baisse d'impôt pour les personnes physiques et des montants pour indexer le salaire de l'administration cantonale et du parapublic.

Dans un contexte de ralentissement économique et de renchérissement marqué, le Conseil d'Etat 's'efforce de maintenir la stabilité et de préserver les équilibres', indique-t-il lundi dans un communiqué. Le budget 2024 renforce le pouvoir d'achat de la population, en maintenant, voire renforçant le 'haut niveau des prestations existantes' et en abaissant 'sensiblement' les impôts.

Le total des charges brutes s'élève à 11,627 milliards de francs, en hausse de 4,9% par rapport au budget 2023. Dans le contexte actuel de renchérissement, des 'montants importants' sont alloués à l'indexation des salaires et à différentes autres mesures salariales totalisant 230 millions de francs, précise le gouvernement. Sans ces éléments, la croissance des dépenses atteindrait 2,9%.

Le budget d'investissement poursuit pour sa part sa montée en puissance pour soutenir l'économie du canton et préparer les infrastructures de demain. Il prévoit des dépenses brutes de 599 millions de francs (part Etat plus partenaires), de nouveaux prêts et de nouvelles garanties, soit un montant global de 1,1 milliard, un niveau 'jamais atteint précédemment', écrit le canton. La dette devrait s'élever à 600 millions en 2024.

/ATS