Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Vaud se prépare, lui aussi, au sommet du G7 à Evian. Moins exposé que Genève, il annonce toutefois ...
Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Vaud se prépare avec

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Vaud se prépare, lui aussi, au sommet du G7 à Evian. Moins exposé que Genève, il annonce toutefois différentes mesures sécuritaires, dont la mobilisation de 2200 personnes dans le canton (police, protection civile, douane, service du feu, appui sanitaire, etc).

'Avoir Donald Trump à 15 km de Lausanne (ndlr: à vol d'oiseau), ce n'est pas rien', a relevé Vassilis Venizelos, ministre vaudois en charge de la sécurité, lors d'une conférence de presse lundi à Lausanne. La mobilisation et la vigilance seront 'particulières', même s'il dit attendre le G7 avec 'sérieux' et 'beaucoup de sérénité' grâce à une 'préparation minutieuse et coordonnée', entamée en juin 2025.

Pour le conseiller d'Etat, la situation vaudoise est 'très différente' de Genève, mais aussi par rapport à 2003, lorsque le G8 d'Evian avait embrasé Lausanne et sa région. A l'heure actuelle, aucune manifestation anti-G7 n'est annoncée en terre vaudoise et aucune délégation participant au sommet ne séjournera dans le canton, a poursuivi Vassilis Venizelos.

/ATS
 

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