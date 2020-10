Vaud renforce ses mesures contre le coronavirus

Le canton de Vaud renforce à son tour ses mesures contre le coronavirus. Il interdit les manifestations de plus de 1000 personnes et les rassemblements privés de plus de 10 personnes. Ces mesures entrent en vigueur dimanche à 00h00.

Le gouvernement estime que des mesures fortes doivent être appliquées au plus vite, écrit-il vendredi dans un communiqué. Dans le cas contraire, les impacts sanitaires et économiques seront 'plus importants et irrattrapables'.

Vaud opte pour un 'chemin médian', en renonçant à des mesures se rapprochant d'un confinement, mais en limitant le plus possible les relations sociales là où elles sont le plus susceptibles de conduire au non-respect des règles de distance et d'hygiène.

Les manifestations de plus de 1000 personnes sont interdites. Dès 15 personnes, le masque est obligatoire et les organisateurs doivent disposer d'une liste de participants. Les communes définissent les périmètres et horaires dans lesquels les marchés ont lieu et au sein desquels le masque est obligatoire. Elles définissent aussi les zones de forte affluence où le port du masque est imposé.

Cinémas et musées restent ouverts

Pour les bars, cafés et restaurants, le masque reste obligatoire. Idem pour les théâtres, salle de concerts, musées, bibliothèques et cinémas. Tous ces établissements ferment à minuit au plus tard.

La pratique de sports de contact (football, hockey, danse de salon, basket...) est prohibée au niveau amateur. Pour les Hautes Ecoles, les cours qui se déroulent avec de grands effectifs d'étudiants se font entièrement à distance dès le 2 novembre.

/ATS