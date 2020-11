Vaud: les premiers tests rapides se déploient

Les cantons commencent à déployer les tests rapides antigéniques pour détecter le coronavirus. Ils permettent d'obtenir un résultat en un quart d'heure. Les prélèvements ont débuté à Unisanté, près du CHUV à Lausanne.

'Nous venons de commencer à les introduire. Pour l'instant cela se passe très bien', a déclaré lundi à Keystone-ATS Valérie d'Acremont, infectiologue à Unisanté et professeure à l'Université de Lausanne.

La procédure est pratiquement la même pour un test antigénique que pour un test PCR. 'La seule différence, pour la personne testée, c'est qu'elle reçoit le résultat après 15 minutes au lieu d'attendre plusieurs jours. Tout le reste se passe de la même manière', a ajouté l'infectiologue.

Un frottis est réalisé au fond du nez, puis une gouttelette est déposée sur le test. Le résultat apparaît sous forme de bande dans le quart d'heure qui suit. L'avantage ? 'On peut motiver les gens à s'isoler tout de suite et à stopper les chaînes de transmission beaucoup plus rapidement', a ajouté Mme D'Acremont.

A Fribourg, ce type de test pourra être réalisé dès mardi dans les pharmacies autorisées. Le test antigénique sera également disponible auprès d’une grande partie des médecins de premier recours.

Genève a pour sa part annoncé que ces tests rapides seront déployés à large échelle dès mercredi. La Protection civile (PC) a été appelée en renfort pour effectuer ces dépistages.

/ATS