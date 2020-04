Vaud: les examens de fin de scolarité obligatoire sont annulés

Le Conseil d’Etat vaudois a approuvé l’annulation des examens finaux du certificat de fin d’études secondaires (11e année). Les élèves concernés obtiendront leur certificat sur la base des notes reçues jusqu’au 13 mars 2020.

Ces mesures sont guidées par deux principes: limiter autant que possible les effets de la crise pandémique sur le cursus des élèves et assurer le respect de l’égalité des chances. Les situations particulières seront examinées avec le plus grand soin. L'appréciation des cas limites sera élargie, annonce le Conseil d'Etat vendredi dans un communiqué.

Trop d'incertitudes

Depuis le 16 mars dernier, les 92'000 élèves de l’école obligatoire suivent leur enseignement à distance et dans les services d’accueil scolaire. Or, ces dispositifs ne peuvent remplacer les cours habituels dispensés en classe, comme l'a souligné le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).

Si une reprise des cours est maintenant prévue le 11 mai, les incertitudes liées à la situation inédite due à l’épidémie de Covid-19 restent très importantes. Les examens du certificat de fin d'études secondaires ne peuvent aujourd'hui être préparés et mis en œuvre, estime donc le gouvernement qui a approuvé l’annulation de ces examens finaux sur proposition de la cheffe du DFJC Cesla Amarelle.

Réouverture en préparation

Le DFJC avait décidé d’une première série de mesures le 23 mars: la prise en compte de l’année scolaire 2019-2020, le contenu des cours à distance adapté, un temps scolaire à domicile recommandé en fonction de l’âge, la suspension des évaluations notées, les épreuves cantonales de référence (ECR) annulées et des conditions de promotion, d’orientation et de certification adaptées.

Le Conseil fédéral a émis une intention forte quant à la reprise de l'enseignement dans les écoles le 11 mai même si sa décision définitive ne sera connue que mercredi prochain.

La prochaine réouverture des classes, dont les conditions sanitaires doivent encore être précisées par les autorités fédérales, est en préparation dans le canton de Vaud, en coordination avec les autres cantons. Les modalités précises du déroulement des cours seront donc communiquées prochainement.

