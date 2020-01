Vaud: le président du Grand Conseil condamné pour menaces

Le président du Grand Conseil vaudois Yves Ravenel a été condamné pour menaces sur son épouse. Les faits se sont produits alors que le couple est en cours de divorce. Cette condamnation interpelle la classe politique vaudoise.

Yves Ravenel a été condamné pour menaces qualifiées et tentative de menaces qualifiées. Il a écopé le 21 août dernier de 60 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi que d'une amende de 960 francs, a indiqué mardi à Keystone-ATS son avocat Me Alain Thévenaz, confirmant une information de '20 Minutes'.

L'élu UDC avait fait opposition à cette condamnation et un procès était agendé au 23 janvier. Mais lundi, alors que le programme des audiences venait d'être envoyé à la presse, il a retiré son opposition, de sorte que l'ordonnance pénale peut entrer en force.

Tensions

L'affaire à pour toile de fond une procédure de divorce qui dure, 'avec une promiscuité pas très saine', le couple résidant dans des maisons voisines, explique Me Alain Thévenaz. 'Des petits faits ont créé des tensions', comme lorsqu'en janvier 2019, Monsieur a cassé les guirlandes lumineuses du jardin de Madame - car elles le gênaient la nuit - et aurait lancé un balai dans sa direction - ou non, ceci est contesté.

La justice a aussi retenu un épisode antérieur de menaces orales graves. L'épouse parle de menaces de mort, ce que l'intéressé conteste, explique en substance l'homme de loi, qui affirme qu'il n'y a pas eu de violences physiques.

Yves Ravenel a été élu le 2 juillet à la présidence du Parlement vaudois. 'Il pensait', explique son avocat 'que l'affaire allait se régler sans condamnation'. Or celle-ci tombe en août 2019.

Démission demandée

La nouvelle de cette condamnation a suscité des remous dans la classe politique vaudoise, certains jugeant 'choquant' de présider le Parlement dans ces conditions. Le groupe Ensemble à Gauche et POP a appelé Yves Ravenel à la démission. Sa fonction suppose un devoir d’exemplarité qui n’est plus respecté, écrit-il.

Pour Me Thévenaz, il s'agit en revanche 'd'une affaire purement privée. M. Ravenel estime qu'elle ne doit pas avoir d'incidence sur son mandat politique'. L'intéressé doit présider une séance du Grand Conseil mardi après-midi.

