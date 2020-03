Vaud ferme ses écoles et ses lieux de divertissement

Comme au Tessin et à Fribourg, le gouvernement vaudois a décidé vendredi de fermer toutes les écoles du canton pour lutter contre la pandémie de coronavirus. La mesure restera en vigueur jusqu'à la fin avril.

Le Conseil d'Etat, réuni in corpore devant les médias, a aussi annoncé l'interdiction des manifestations de plus de 50 personnes. Les lieux de divertissement (cinémas, théâtres, musées, centres sportifs, discothèques, etc) doivent aussi restés fermés. Toutes les autres activités commerciales demeurent ouvertes.

Concernant les écoles fermées, le gouvernement vaudois a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une mise en congé complète, mais d'un 'passage à l'enseignement à distance pour tous les lieux de formation du canton.'

Un service d'accueil sera également mis en place avec au maximum 10 élèves par classe. Il est prévu pour les enfants dont les solutions de garde mettraient en danger des personnes à risques (plus de 65 ans) ou pour les enfants du personnel soignant.

Soutien économique

Le Conseil d'Etat a aussi dit vouloir aider les entreprises et les milieux culturels touchés par la pandémie. Il va notamment activer le Fonds cantonal de lutte contre le chômage. Le but consiste à donner une marge de manœuvre aux secteurs touchés, avec notamment des avances de trésorerie dans l'attente du versement des indemnités (chômage partiel).

La Direction générale de la santé (DGS) a de son côté demandé aux hôpitaux vaudois et aux cliniques de déprogrammer toutes les opérations électives (c'est-à-dire les interventions chirurgicales programmées donc non urgentes) qui nécessitent plus de deux jours d'hospitalisation post-opératoire.

De manière générale, le gouvernement vaudois 'en appelle solennellement à l'esprit de collaboration et de solidarité de toutes et tous, au sang-froid et au sens des responsabilités de chacun pour appliquer en bonne intelligence ce plan de mesures.'

Avec le Tessin, Vaud est le canton suisse le plus touché par la pandémie. Plus de 200 cas avaient été annoncés vendredi, selon le dernier recensement de l'Office fédéral de la santé publique.

/ATS