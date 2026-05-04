Vaud: Une mouette américaine observée en Suisse pour la 1ère fois

La commune vaudoise de Préverenges a vécu samedi un temps fort ornithologique. Une mouette de Bonaparte, cousine américaine de la mouette rieuse, y a été observée pour la première fois en Suisse. Des dizaines de passionnés ont accouru de tout le pays pour l'admirer.

Le volatile a été découvert vendredi dans la soirée à l'île aux oiseaux de Préverenges, a fait savoir le Cercle ornithologique de Lausanne (COL) lundi dans un communiqué. L'oiseau rare a créé la sensation samedi puis est resté introuvable dimanche avant de se montrer à nouveau lundi matin.

L'individu, un jeune de première année, s'est probablement retrouvé en Europe en raison de la météo. 'Les migrateurs américains sont actuellement en pleine période de migration et remontent du Sud vers le Nord. S'ils sont confrontés à de forts vents, ils peuvent se retrouver de l'autre côté de l'océan, sur le mauvais continent', a expliqué Terry Guillaume, du COL, à Keystone-ATS.

Avenir ouvert

S'il est relativement fréquent de voir des espèces américaines égarées en Suisse, c'est la première la fois qu'une mouette de Bonaparte est observée en terres helvétiques. 'L’île aux oiseaux de Préverenges, remodelée ce printemps, confirme une fois de plus son statut d’important lieu d’escale pour les oiseaux migrateurs', s'est félicité le COL.

L'avenir de cette mouette reste ouvert. 'Soit elle trouve que l'île est un bon point de chute puisqu'elle constitue un lieu de nidification pour les mouettes rieuses; soit elle va poursuivre sa migration en direction du nord de l'Europe; soit elle va réaliser son erreur et tenter de retraverser l'océan en direction de l'Amérique du Nord', liste Terry Guillaume. Par le passé, certains canards américains égarés sont demeurés en Europe, d'où ils ont poursuivi leurs habitudes migratrices, indique-t-il.

Plus petite que la mouette rieuse

La mouette de Bonaparte niche au Canada et en Alaska et passe l'hiver au sud des Etats-Unis ou au Mexique. Elle ressemble beaucoup à la mouette rieuse, bien connue en Suisse. 'Les différences sont subtiles, mais elle est notamment reconnaissable à sa plus petite taille, son bec noir plus fin et ses pattes rose pâle', précise encore le COL.

/ATS