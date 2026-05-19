Vaud: Jacqueline Maurer-Mayor n'est plus

L'ancienne conseillère d'Etat vaudoise Jacqueline Maurer-Mayor est décédée subitement lundi ...
Vaud: Jacqueline Maurer-Mayor n'est plus

Vaud: Jacqueline Maurer-Mayor n'est plus

Photo: KEYSTONE/FABRICE COFFRINI

L'ancienne conseillère d'Etat vaudoise Jacqueline Maurer-Mayor est décédée subitement lundi à l'âge de 78 ans. Elle avait siégé au Château cantonal de 1997 à 2007, devenant la première femme à accéder à ce poste.

L'annonce de sa disparition a été faite mardi après-midi en ouverture de la séance du Grand Conseil par son président Stéphane Montangero. Il a notamment rappelé 'l'élection historique' de la radicale, 'première femme à accéder à une fonction politique aussi élevée' dans le canton. Elle a 'ouvert la voie à ses successeures' et 'normalisé enfin' l'accession de femmes au Conseil d'Etat, a-t-il ajouté.

Née le 22 juin 1947 à Vaulion, Jacqueline Maurer-Mayor a longtemps été députée, avant d'accéder au gouvernement vaudois en mars 1997, à la faveur d'une élection complémentaire, succédant au radical Jacques Martin. Elle a été réélue à deux reprises au Conseil d'Etat, dont elle a assuré la présidence en 2000 et 2004.

/ATS
 

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