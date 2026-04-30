Valérie Dittli doit se décider d'ici l'été, dit Le Centre

Les organes dirigeants du parti Le Centre Vaud ne demandent pas à la conseillère d'Etat Valérie Dittli de ne pas se représenter en 2027. Ils maintiennent leur confiance à la ministre. Ils lui demandent toutefois de clarifier ses intentions d'ici cet été.

C'est une réunion urgente qui avait été agendée jeudi soir à Prilly entre Valérie Dittli et le comité de présidence, le comité cantonal et les sections locales du parti centriste, à la suite de la publication vendredi du rapport Meylan et de multiples appels de partis politiques à la démission.

'Dans la perspective des échéances électorales cantonales et fédérales de 2027, le comité cantonal souhaite que l'ensemble des organes du parti ainsi que Mme Dittli se donnent le temps d'une réflexion approfondie pour discuter et analyser les divers scénarios possibles, écrit le parti dans un communiqué à l'issue de la réunion.

Il demande également qu'une Assemblée des délégués soit convoquée en septembre 2026 pour entériner la stratégie et arrêter les candidats aux élections cantonales de 2027.

/ATS