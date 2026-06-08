Valais: vaste réforme de la Loi sur la promotion économique

Le Canton du Valais veut se doter de deux nouvelles lois cantonales, l'une sur la promotion ...
Valais: vaste réforme de la Loi sur la promotion économique

Valais: vaste réforme de la Loi sur la promotion économique

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Canton du Valais veut se doter de deux nouvelles lois cantonales, l'une sur la promotion économique (LPEC), l'autre pour Valais/Wallis Promotion. Lundi, le Parlement a accepté d'entrer en matière sur ces modifications de la Loi sur la politique économique cantonale.

La LPEC a pour but de soutenir, favoriser et promouvoir l'activité économique. Elle devra permettre de renforcer la compétitivité et l'attractivité de l'économie valaisanne, d'encourager une croissance économique diversifiée, qualitative et durable sur l'ensemble du territoire; de stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat et de favoriser la création et la préservation des emplois.

La Loi sur la corporation de droit public pour Valais/Wallis Promotion fixe, elle, les missions de l'entité, soit: contribuer à une image positive du canton, de ses acteurs économiques, de leurs produits et de leurs prestations, assurer une gestion de marque unifiée et tenir compte des spécificités des secteurs d'activité, orienter son activité selon les besoins du marché et à veiller à la durabilité.

/ATS
 

Actualités suivantes

Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 15:21

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:39

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:31

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 15:15

Articles les plus lus

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 11:55

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:31

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:39

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 15:15

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 11:55

Parlement valaisan: les comptes 2025 du Canton sous la loupe

Parlement valaisan: les comptes 2025 du Canton sous la loupe

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:09

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:31

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 15:15

L'avenir de l'Ukraine se dessine également en Suisse

L'avenir de l'Ukraine se dessine également en Suisse

Suisse    Actualisé le 07.06.2026 - 14:03

Miss Suisse a été tremplin, affirme 20 ans après Christa Rigozzi

Miss Suisse a été tremplin, affirme 20 ans après Christa Rigozzi

Suisse    Actualisé le 07.06.2026 - 16:29

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 11:55

Parlement valaisan: les comptes 2025 du Canton sous la loupe

Parlement valaisan: les comptes 2025 du Canton sous la loupe

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:09