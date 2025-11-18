Valais: une antenne pour aider les migrants à trouver un travail

L’association 'Découvrir' a ouvert une antenne à Sion. Soutenu par le Service de la Population et des Migrations (SPM) et la Ville de Sion, ce lieu est un espace de conseils et d’accompagnement pour les personnes migrantes qualifiées en recherche d’emploi.

Les obstacles à leur insertion sont, notamment, la complexité de la reconnaissance des diplômes étrangers, la méconnaissance du système suisse de formation et d’emploi et les barrières linguistiques.

Depuis juin,19 personnes ont bénéficié du soutien de l’antenne, dont 90% de femmes venues rejoindre leur conjoint travaillant en Valais. Ces personnes représentent dix nationalités et professions, tels ingénieure, comptable, enseignante ou psychologue.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Programme d’intégration cantonal 2024–2027 qui vise notamment à promouvoir l’égalité des chances sur le marché du travail. L’ouverture de cette antenne répond également aux recommandations d’une étude réalisée, en 2023, sur l’employabilité des personnes étrangères durablement établies en Valais.

/ATS