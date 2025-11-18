Valais: une antenne pour aider les migrants à trouver un travail

L’association 'Découvrir' a ouvert une antenne à Sion. Soutenu par le Service de la Population ...
Valais: une antenne pour aider les migrants à trouver un travail

Valais: une antenne pour aider les migrants à trouver un travail

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

L’association 'Découvrir' a ouvert une antenne à Sion. Soutenu par le Service de la Population et des Migrations (SPM) et la Ville de Sion, ce lieu est un espace de conseils et d’accompagnement pour les personnes migrantes qualifiées en recherche d’emploi.

Les obstacles à leur insertion sont, notamment, la complexité de la reconnaissance des diplômes étrangers, la méconnaissance du système suisse de formation et d’emploi et les barrières linguistiques.

Depuis juin,19 personnes ont bénéficié du soutien de l’antenne, dont 90% de femmes venues rejoindre leur conjoint travaillant en Valais. Ces personnes représentent dix nationalités et professions, tels ingénieure, comptable, enseignante ou psychologue.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Programme d’intégration cantonal 2024–2027 qui vise notamment à promouvoir l’égalité des chances sur le marché du travail. L’ouverture de cette antenne répond également aux recommandations d’une étude réalisée, en 2023, sur l’employabilité des personnes étrangères durablement établies en Valais.

/ATS
 

Actualités suivantes

Vaud: Début de la journée de grève contre les coupes budgétaires

Vaud: Début de la journée de grève contre les coupes budgétaires

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:17

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:01

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 21:33

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 17:14

Articles les plus lus

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 14:03

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 17:14

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 21:33

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Les réseaux personnels des jeunes Suisses à la loupe

Suisse    Actualisé le 18.11.2025 - 10:01

Procès en appel d'un ancien membre des Hells Angels à Bâle

Procès en appel d'un ancien membre des Hells Angels à Bâle

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 12:23

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 14:03

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 17:14

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 21:33

La Maison-Blanche salue un « accord historique » avec Berne

La Maison-Blanche salue un « accord historique » avec Berne

Suisse    Actualisé le 16.11.2025 - 15:43

Automobiliste accusé de tentative de meurtre en Valais

Automobiliste accusé de tentative de meurtre en Valais

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 12:07

Procès en appel d'un ancien membre des Hells Angels à Bâle

Procès en appel d'un ancien membre des Hells Angels à Bâle

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 12:23

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Explications confuses de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE)

Suisse    Actualisé le 17.11.2025 - 14:03